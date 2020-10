Serie A, trema una panchina importante: Allegri pronto al rientro

Massimiliano Allegri alla Lazio, l’ipotesi sembra ogni giorno più concreta. Secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’, la dirigenza della società biancoceleste sta iniziando a perdere la pazienza in questo brutto inizio di stagione e il pesante 0-3 subito a Genova contro la Sampdoria rende la sfida di martedì in Champions League contro il Dortmund l’ultima spiaggia per Simone Inzaghi.

Dall’inizio della stagione la Lazio ha giocato quattro partite, convincendo soltanto alla prima uscita, con un bel 2-0 inflitto al Cagliari. Successivamente è arrivata la pesante sconfitta per 4-1 contro l’Atalanta, il pareggio strappato all’Inter e il tonfo di Marassi.

L’interesse della Lazio per Allegri, quindi, si rinnova proprio in questo contesto: il tecnico livornese piace molto al patron biancoceleste Claudio Lotito, che potrebbe vedersi costretto a stringere i tempi per anticipare i rivali cittadini della Roma, da tempo sulle tracce dell’ex allenatore di Milan e Juventus per il dopo Fonseca.

Per Allegri quella della panchina laziale sarebbe una sfida inedita, visto che in carriera non gli è mai capitato di subentrare ad un allenatore esonerato se si esclude la stagione 2005/06 a Grosseto: in quel caso, però, aveva iniziato la stagione con i maremmani, era stato esonerato nel corso della stagione per poi essere richiamato a poche giornate dalla fine.

Quel che è certo è che Simone Inzaghi, adesso, non ha più possibilità di sbagliare. Una pressione mostrata anche nel postpartita di Samp-Lazio: “Non abbiamo alibi per questa sconfitta. Loro hanno fatto una grande partita e hanno meritato di vincere, ma noi abbiamo sbagliato. Martedì fortunatamente abbiamo già l’occasione per voltare pagina” ha dichiarato a Sky Sport.

“Non ci sono scusanti: sono l’allenatore e quindi il primo responsabile” ha poi aggiunto l’attuale tecnico biancoceleste, che ora è ad un bivio: un altro ko potrebbe convincere la dirigenza a dare la scossa alla panchina.

OMNISPORT | 18-10-2020 10:37