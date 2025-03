Verona-Bologna 1-2 pagelle: Odgaard e Cambiaghi assalto Champions, Montipò inguaia Zanetti

Top e flop: Odgaard è il migliore in campo, bene anche Cambiaghi, Calabria e Ndoye. Non basta il gol di Mosquera, male Valentini e Montipò

Vola il Bologna di Italiano. Terza vittoria di fila per i rossoblù che si portano al 6° posto in classifica, vanno a -2 dalla Juventus per tentare l’assalto alla zona Champions e battono un coriaceo Verona fuori casa al Bentegodi per 2-1. Nel primo tempo restano poche le emozioni e pressoché nulle le occasioni fino al 40′ quando l’intuizione di Calabria si trasforma in un assist al bacio per Odgaard, che davanti a Montipò non sbaglia.

Nel secondo tempo si apre lo show: al 61′ il Verona aveva trovato la rete del possibile pareggio con Tengstedt, lanciato in profondità da Suslov, che era riuscito a battere Skorupski ma in fuorigioco. Al 70′ gli scaligeri restano in 10 per l‘espulsione di Valentini dopo una doppia ammonizione. I rossoblù sfruttano la superiorità numerica e trovano la rete del raddoppio al 78′ con Cambiaghi, complice la papera di Montipò che, steso a terra, si fa scappare il pallone sotto le braccia. Non demorde la squadra di Zanetti che accorcia le distanze con l’entrata in campo di Mosquera: all’ 80′, l’attaccante colombiano sfrutta un cross dalla destra e da posizione ravvicinata fa tap-in con la convalida del VAR per un presunto tocco di mano. Il Verona resta al 15° posto a quota 26 punti in Serie A.

Verona-Bologna, la chiave tattica

Verona in campo con il 3-4-2-1. Le scelte di Zanetti: recuperato ma inizialmente in panchina Tengstedt, gioca Bernede in coppia con Suslov alle spalle di Sarr. Rientra Bradaric sulla sinistra, confermati Niasse e Duda al centro con Tchatchoua sulla corsia di destra. Dietro recupera Dawidowicz dopo il problema accusato a Torino ed è regolarmente in campo insieme a Coppola e Valentini a protezione di Montipò.

Bologna in campo con il solito 4-2-3-1. Le scelte di Italiano: c’è Moro a sorpresa nell’undici iniziale, solo panchina per Pobega. Il croato farà coppia in mediana con Ferguson, mentre in difesa ci sono Calabria, Lucumì, Beukema e Miranda a formare la linea a quattro davanti a Skorupski. Davanti tutti i titolarissimi: Orsolini, Odgaard e Ndoye a supporto di Castro.

La chiave tattica della gara risulta essere proprio l’autore della rete dell’1-0 rossoblù: Jens Odgaard. Il centrocampista danese, gioca in posizione di trequartista centrale e si inserisce alle spalle dei difensori scaligeri, grazie ai movimenti in avanti di Castro che porta su di sé i raddoppi di marcatura.

Verona-Bologna, curiosità: Italiano e Casale tra passato e presente

Sono due gli ex in casa rossoblù nella sfida di oggi contro il Verona. Il primo e più importante è il tecnico Vincenzo italiano: quasi undici stagioni nell’Hellas con ben 248 presenze. L’altro ex è il difensore Nicolò Casale, cresciuto nel settore giovanile scaligero ed arrivato fino alla prima squadra con la quale ha collezionato 36 presenze nella massima serie, prima di passare alla Lazio.

I top e flop del Verona

Mosquera 6.5. Entra al 76′ e dopo 4′ dall’ingresso in campo trova la rete dell’1-2 nato da un cross rasoterra dalla destra dell’area.

Entra al 76′ e dopo 4′ dall’ingresso in campo trova la rete dell’1-2 nato da un cross rasoterra dalla destra dell’area. Suslov 7. Illumina sulla trequarti con passaggi in profondità che aprono le linee di passaggio nella difesa avversaria.

Illumina sulla trequarti con passaggi in profondità che aprono le linee di passaggio nella difesa avversaria. Tengstedt 6. Aveva realizzato la rete del pareggio ma annullata poi per fuorigioco: in profondità viene servito da Suslov e dopo una ribattuta era riuscito a battere Montipò. Al 71′ spara alto a tu per tu con Skorupski.

Aveva realizzato la rete del pareggio ma annullata poi per fuorigioco: in profondità viene servito da Suslov e dopo una ribattuta era riuscito a battere Montipò. Al 71′ spara alto a tu per tu con Skorupski. Duda 5.5. Resta troppo arretrato, rispetto la linea difensiva, in occasione del vantaggio rossoblù.

Resta troppo arretrato, rispetto la linea difensiva, in occasione del vantaggio rossoblù. Coppola 5.5. Salva su progressione offensiva di Orsolini al 42′.

Salva su progressione offensiva di Orsolini al 42′. Montipò 5. Erroraccio sul tiro di Cambiaghi al 78′: si stende a terra nel tentativo di parata ma il pallone gli scappa sotto le braccia.

Erroraccio sul tiro di Cambiaghi al 78′: si stende a terra nel tentativo di parata ma il pallone gli scappa sotto le braccia. Valentini 4. Non stringe in marcatura su Odgaard che entra in area e batte Montipò. Si fa espellere al 70′ per doppia ammonizione dopo un fallo su Ndoye.

I top e flop del Bologna

Odgaard 7. Si inserisce tra le linee, entra in area sfruttando un buco difensivo e batte Montipò da posizione ravvicinata. Al 47′ va vicino al raddoppio, spuntando in area alle spalle di Duda.

Si inserisce tra le linee, entra in area sfruttando un buco difensivo e batte Montipò da posizione ravvicinata. Al 47′ va vicino al raddoppio, spuntando in area alle spalle di Duda. Cambiaghi 7. Sfrutta un errore di Montipò per trovare il raddoppio al 78′: dall’interno dell’area, di sinistro al volo, fa passare il pallone sotto le mani del portiere avversario, steso a terra nel tentativo di parata.

Sfrutta un errore di Montipò per trovare il raddoppio al 78′: dall’interno dell’area, di sinistro al volo, fa passare il pallone sotto le mani del portiere avversario, steso a terra nel tentativo di parata. Calabria 6.5. Vede un buco difensivo degli scaligeri e in profondità serve un assist per Odgaard tra le linee.

Vede un buco difensivo degli scaligeri e in profondità serve un assist per Odgaard tra le linee. Ndoye 6.5. Sulla sinistra guadagna importanti metri in profondità e con i dribbling mette in difficoltà Dawidowicz.

Sulla sinistra guadagna importanti metri in profondità e con i dribbling mette in difficoltà Dawidowicz. Orsolini 6. Al 42′ ha l’occasione per raddoppiare ma dal limite dell’area, lanciato verso la porta, viene chiuso da Coppola.

