Serie A, Verona-Fiorentina: le probabili formazioni

Il turno infrasettimanale si apre con l’anticipo del Bentegodi che si giocherà oggi alle ore 20.45 tra Verona e Fiorentina.

La formazione di Juric ha perso l’ultima partita giocata a Marassi contro la Sampdoria per 3 a 1 proseguendo un momento complicato per gli scaligeri. Anche la formazione viola ha perso l’ultima partita giocata a Reggio Emilia contro il Sassuolo venendo rimontata per 3 a 1. Gli scaligeri sono in nona posizione a quota 41, gli uomini di Iachini sono 16esimi a 30 punti.

Dovrebbero essere tre gli indisponibili per Juric per questo match infrasettimanale: mancheranno Benassi, Vieira e Cetin. Sarà sempre il 3-4-2-1 lo schema scelto dal tecnico anche per la prossima partita.

Soltanto un giocatore nell’infermeria di Iachini: Kokorin sta recuperando ma ancora non è pronto per essere convocato. Mancherà anche Milenkovic che dovrà scontare un turno di squalifica.

PROBABILI FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Sturaro, Veloso, Lazovic; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Juric

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, Quarta; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Iachini

