Serie A: vincono Virtus, Trieste, Varese e Sassari

Dopo l’anticipo di sabato che ha visto l’Olimpia vincente a Napoli, si è completata la prima giornata di Serie A con le altre sette partite in programma. I campioni d’Italia della Virtus Bologna si sono imposti a Trento per 102-88: per Scariolo il top scorer è un grande Hervey con 21 punti, Belinelli chiude a 19 e Weems a 15. Da segnalare l’infortunio di Abass nel quarto periodo.

Vittorie casalinghe per Trieste, Varese, Sassari e Venezia contro Brindisi, Brescia, Pesaro e Cremona. Colpi esterni per la Reggiana a Bologna contro la Fortitudo e per Treviso a Tortona.

I risultati

Trieste-Brindisi 84-82

Varese-Brescia 75-72

Sassari-Pesaro 75-73

Fortitudo Bologna-Reggiana 80-81

Tortona-Treviso 77-92

Venezia-Cremona 88-71

Trento-Virtus Bologna 88-102

