Serie A1 donne: Monza battuta al tie-break da Casalmaggiore

26-02-2022 23:39

Nella partita della ventunesima giornata di Serie A1 femminile Monza ha perso a sorpresa al tie-break in trasferta contro Casalmaggiore. 27-25 26-24 18-25 22-25 15-12 i parziali dei set a favore delle padrone di casa che con 30 punti di Polina Rahimova vanificano la rimonta da due set a zero delle brianzole, sempre in vetta ma con 5 punti su Conegliano e Scandicci, rispetto alle quali però hanno giocato tre e una partita in più, Novara, che è a 7 lunghezze di distacco, ne ha giocate addirittura quattro di meno.

OMNISPORT