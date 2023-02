Il presidente delle Rondinelle starebbe pensando al quarto avvicendamento in panchina

20-02-2023 11:23

E’ caos totale a Brescia, dopo l’ennesima sconfitta, maturata nell’ultimo weekend di cadetteria a Benevento (1-0 firmato Tello). Sei ko consecutivi, otto nelle ultime nove partite di Serie B. L’ultima vittoria risale allo scorso 27 novermbre (2-0 alla SPAL), evento che rimane però isolato nelle ultime 19 gare. Con questo cammino, tra un avvicendamento in panchina e l’altro, sono precipitati dalla zona playoff alla penultima posizione in classifica.

In panchina, prima Pep Clotet, poi Alfredo Aglietti (per appena due partite), poi ancora Clotet e, infine Davide Possanzini, che non ha ancora ottenuto punti e che già sarebbe anch’egli in discussione. Secondo il Giornale di Brescia, infatti, il vulcanico patron Massimo Cellino starebbe pensando di sostituirlo con Daniele Gastaldello, che ha interpretato la figura di “vice” dello stesso Clotet.