Serie B - Brescia, Perinetti: "Momento delicato, ma Gastaldello va sostenuto"

23-02-2023 14:16

Il direttore sportivo del Brescia Giorgio Perinetti è intervenuto Tuttomercatoweb disquisendo sulla delicata situazione in casa Rondinelle, scivolate nel giro di un paio di mesi dalla zona playoff al penultimo posto con la bellezza di 5 avvicendamenti in panchina tra Pep Clotet, Alfredo Aglietti, ancora Clotet, Davide Possanzini ed ora Daniele Gastaldello.

Perinetti ha sottolineato: “Dobbiamo essere tutti impegnati in maniera ancora più decisa per risollevare le sorti di una squadra che ha avuto un lungo periodo di flessione. Dobbiamo ottenere la salvezza in tutti i modi, ci sono ancora 39 punti a disposizione. Gastaldello? È stato il capitano del Brescia dell’ultima promozione del Brescia. È legato all’ambiente e dà tutto per la causa. Già per questo andrebbe sostenuto. Spero possa avere un impatto decisamente positivo. Questa squadra, contrariamente a quanto ho letto, non si è mai schierata a favore o contro di nessun allenatore”.