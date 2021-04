Serie B: definite le date playoff e playout

L’Assemblea di Lega Serie B, avvenuta in videoconferenza per i noti problemi legati alla pandemia in corso, ha ufficialmente definito le date di playoff e playout della stagione 2020/2021, che dovranno necessariamente prevedere gli impegni dei campionati europei delle Nazionali maggiori e Under 21.

Il via è fissato per lunedi 10 Maggio con le gare dei turni preliminari che determineranno le squadre che giocheranno le semifinali.

Lunedi 10 maggio 2021 – Turni preliminari

Venerdi 14 maggio 2021 – Semifinali andata

Martedi 18 maggio 2021 – Semifinali ritorno

Sabato 22 maggio 2021 – Finale andata

Giovedi 27 maggio 2021 – Finale ritorno

Sabato 15 maggio 2021 – Andata Playout

Venerdi 21 maggio 2021 – Ritorno Playout

OMNISPORT | 14-04-2021 15:32