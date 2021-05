Serie B, giudice sportivo: 10 squalificati per un turno

Come riferisce la Lega B, sono dieci i giocatori squalificati dopo la 36^ giornata del campionato.

Tutti per un turno: Gucher e Mazzitelli (Pisa), Pavic (Virtus Entella), Di Chiara e Folorunsho (Reggina), Gargiulo (Cittadella), Gori (Frosinone), Kiyine (Salernitana), Magnino (Pordenone) e Valdifiori (Pescara).

A loro si aggiunge la squalifica per una giornata all’allenatore dell’Ascoli Sottil.

SERIE BKT

Gare del 4 maggio 2021 – Diciassettesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

GUCHER Robert (Pisa): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto all’Arbitro una critica irrispettosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PAVIC Markus (Virtus Entella): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DI CHIARA Gian Luca (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

FOLORUNSHO IJIENUA Michael (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GARGIULO Mario (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GORI Mirko (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KIYINE Sofian (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNINO Luca (Pordenone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quattordicesima sanzione).

VALDIFIORI Mirko (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SOTTIL Andrea (Ascoli): per avere, al 22° del primo tempo, rivolto a un Assistente un’espressione irrispettosa.

