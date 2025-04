Serie D, quattro squadre possono festeggiare la promozione in C oggi: ecco quali sono

Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi, Forlì e Casarano sono a un passo dal professionismo. Ecco quali sono le possibili combinazioni per accedere alla serie C dopo le gare odierne

Giornalista pubblicista, appassionato di sport ma calcio e tennis restano un capitolo ineguagliabile. Ho capito che il calcio è una cosa seria quando ho pianto nel giorno in cui Del Piero ha smesso di giocare. Ho scoperto che dopo Federer e Nadal il tennis ha vita ancora lunga quando un giovanissimo italiano fulvo di 19 anni - era il 2019 - esultava a Sofia per la prima volta in carriera

Ospitaletto, Dolomiti Bellunesi, Forlì e Casarano. Sono queste le fantastiche quattro che tra poche ore nel turno infrasettimanale, possono festeggiare la promozione in Serie C. Per qualcuna si tratterebbe di un ritorno, per altre, invece, una bellissima prima volta. Il campionato dilettantistico, nel weekend, ha già sancito le vittorie di Bra, Livorno e Sambenedettese con largo anticipo, ma a tre giornate dal termine qualcun’altra potrebbe stappare lo champagne e lasciare spazio alla meritata festa promozione.

Le situazioni di Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi

Nei due raggruppamenti del nord-Italia potrebbero già festeggiare Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi. La squadra di Andrea Quaresimi comanda il raggruppamento B forte dei 70 punti conquistati in trentacinque partite disputate. Il margine sulle inseguitrici è di cinque lunghezze; mentre la quarta in classifica è a sei punti. L’Ospitaletto potrebbe quindi già essere sicura del primato se vincesse contro il Club Milano e allo stesso tempo Casatese Merate e Pro Palazzolo perdessero le rispettive sfide contro Varesina e Fanfulla. Ma non finisce qua: per avere la certezza aritmetica, infatti, la Folgore Caratese (sei il distacco dalla capolista) non deve vincere contro il Ciliverghe con il club di Mazzano situato al terzultimo posto in piena bagarre retrocessione. Più facile, invece, la combinazione di risultati per le Dolomiti Bellunesi (girone C). Il club veneto, infatti, per stappare lo spumante deve fare suo il derby contro il Treviso (seconda forza del campionato), un pareggio, invece, rimanderebbe tutto alla settimana dopo Pasqua.

Ospitaletto promosso se:

Vince contro il Club Milano, Casalese Merate e Pro Palazzolo perdessero contro Varesina e Fanfulla e la Folgore Caratese non deve vincere contro il Ciliverghe.

Dolomiti Bellunesi promosse se:

Vince contro il Treviso.

Forlì a un passo dal ritorno in Serie C

La squadra emiliana potrebbe riabbracciare il professionismo dopo dodici anni d’attesa. Nella stagione 2012-2023, infatti, i galletti si classificarono al decimo posto in Serie C2, poi nel campionato seguente i biancorossi vennero ammessi nella nuova Lega Pro unica, ma retrocessero in Serie D a seguito del diciassettesimo gradino e nella sconfitta ai play-out contro la Pro Piacenza. Il Forlì guida la graduatoria del raggruppamento D forte dei 78 punti e già oggi potrebbe arrivare la sentenza definitiva. All’armata di Miramari, infatti, basta una vittoria contro la Pistoiese; ma allo stesso modo anche un pareggio non sarebbe da rifiutare se il Ravenna (seconda forza del girone) non facesse il pieno di punti nella tana del Cittadella Vis Modena. Promozione che arriverebbe anche se le due squadre in vetta, terminassero la 32esima giornata con lo stesso risultato.

Forlì promosso se:

Vince contro la Pistoiese; oppure se consegue lo stesso risultato del Ravenna.

Casarano-Fidelis Andria sfida da brividi

Spostandoci verso sud, invece, è il Casarano che potrebbe tagliare il traguardo con tre turni d’anticipo. Il girone H, infatti, vede la squadra salentina al comando con settanta gettoni. Il club rossoblù archivierebbe il discorso qualora vincesse la partita ad alta quota contro la Fidelis Andria (terza); oppure se la formazione di Vito Di Bari fotocopia lo stesso risultato della Nocerina, distante sette lunghezze dal trono più ambito.

Casarano promosso se: