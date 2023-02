Serie C - Alessandria, ufficiale: esonerato Fabio Rebuffi

Fatali, al tecnico proveniente dal settore giovanile grigio, il pari interno (1-1) con San Donato Tavarnelle e il sedicesimo posto nel girone B

14-02-2023 16:36

“L’Alessandria Calcio comunica che da oggi mister Rebuffi non è più l’allenatore della prima squadra. A lui il ringraziamento per l’impegno profuso e il contributo portato in questi anni, a cominciare dal lungo percorso nel settore giovanile, con l’augurio per il miglior proseguimento della carriera”.

Con questo comunicato, il club grigio ha deciso di esonerare Fabio Rebuffi. Una stagione difficile quella dei piemontesi, retrocessi l’anno scorso dalla Serie B all’ultima giornata della regular season, che ha portato, di fatto, al presidente Luca Di Masi a stringere i cordoni della borsa allestendo una rosa al di sotto delle aspettative e che, oggi, viaggia al sedicesimo posto del girone B di Serie C, in piena bagarre playout.