Serie C, colpo Pro Vercelli: arriva Karim Laribi

Il tunisino negli ultimi sei mesi è rimasto senza squadra: in passato ha esperienze nel Bologna e nel Sassuolo

29-01-2023 10:35

Colpo della Pro Vercelli: arriva infatti il tunisino Karim Laribi, trequartista con un passato in Serie A e in Serie B, con le maglie di Bologna e di Sassuolo. Ha indossato anche la casacca della sua nazionale. Nel 2015, Laribi giocò contro la Pro mentre era al Bologna in piena corsa per la promozione nella massima serie. L’anno dopo era al Sassuolo, applaudito dai suoi tifosi al Dall’Ara nell’incontro tra il Bologna e i neroverdi.

Classe 1991, non è un giocatore dal gol facile, se escludiamo le esperienze proprio con Bologna (8 reti) ed Empoi (7), ma è l’uomo dell’ultimo passaggio e dal dribbling facile. Può giocare anche sulla fascia.

