Serie C: Como, Perugia e Ternana tornano in B

Si è chiusa la regular season di Serie C, che ha emesso quindi i suoi primi verdetti definitivi, in attesa che si giochino poi playoff e playout.

Nel Girone A, il Como torna in serie B dopo cinque anni di assenza e due fallimenti. In questo girone, non ci saranno invece i playout: il margine superiore a 8 punti tra le squadre dalla quintultima alla penultima posizione di classifica, infatti, ha condannato Pistoiese e Lucchese alla retrocessione in Serie D. Con loro, sprofonda tra i dilettanti il Livorno, da ultimo in graduatoria.

Il Girone B ha premiato il Perugia, tornato in Serie B dopo un solo anno grazie alla remuntada e agli scontri diretti con il Padova a favore, e ha condannato alla Serie D l’Arezzo, superato al fotofinish dal Ravenna che aggancia i playout con Legnago, Imolese e Fano.

Il Girone C ha premiato con larghissimo anticipo la stupefacente Ternana, che ha conquistato la B, ma altrettanto anticipatamente ha condannato alla Serie D la Cavese. Con Turris e Vibonese che sono invece riuscite a evitare anche i playout, dove finiscono Paganese e Bisceglie.

OMNISPORT | 03-05-2021 12:01