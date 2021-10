Serie C, Girone B: altra vittoria per l'Ancona Matelica ed è sempre più prima

Si sono giocate oggi ben 7 gare del Girone B di Serie C. Quarta vittoria consecutiva per l’Ancona Matelica che sale in cima alla classifica con 16 punti. Il Cesena risale posizioni in classifica (2° a 14 punti) grazie alla rete di Bortolussi che firma il successo bianconero in casa del Grosseto, solamente 19° a quota 4 punti. 0-0 tra Siena e Pistoiese, il Modena sale a quota 12 punti grazie alla vittoria in extremis con la Lucchese.

Il derby delle Marche tra Vis Pesaro e Fermana lo portano a casa le V rosse (salite a quota 9 in classifica contro i 4 degli avversari di giornata), grazie a De Respinis e Gucci. Finisce 2-2 tra Carrarese e Montevarchi, mentre nel fondo della classifica lo scontro diretto viene vinto dal Teramo, che con 6 punti lascia solamente la Viterbese in fondo da sola.

I risultati di oggi:

Ancona Matelica-Imolese 3-2

Carrarese-Montevarchi 2-2

Grosseto-Cesena 0-1

Modena-Lucchese 2-1

Siena-Pistoiese 0-0

Teramo-Viterbese 1-0

Vis Pesaro-Fermana 2-0

OMNISPORT | 02-10-2021 21:42