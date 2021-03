Serie C, i risultati dei recuperi

Altro turno infrasettimanale per la Serie C. Si sono infatti giocati alcuni recuperi, partite rinviate nelle scorse settimane per l’elevato numero di contagi di Coronavirus.

Nel girone A spettacolare 2-2 tra Pergolettese e Lecco: la formazione di De Paola si fa rimontare due reti, ma allunga la propria serie positiva (10 punti in quattro partite), salendo a 43 punti e avvicinandosi così alla salvezza, mentre il Lecco fallisce l’aggancio al terzo posto della Pro Vercelli.

Prosegue invece la crisi della Pistoiese, sconfitta anche dall’Olbia (1-0): quinto stop consecutivo per i toscani, che non segnano da sei gare e restano in terz’ultima posizione.

Nel girone B prezioso successo per il Cesena che grazie ai gol di Munari e Russini torna alla vittoria contro il Gubbio trovando tre punti importanti in chiave playoff. Crisi nera invece per il Ravenna, sconfitto in casa per 2-0 dal Mantova e sempre più solo all’ultimo posto.

Infine, 2-0 del Potenza nel girone C sul campo di una Cavese in caduta libera: i lucani salgono a 35 punti allontanandosi dalla zona playout.

OMNISPORT | 31-03-2021 17:10