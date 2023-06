Serie C, il nuovo DT dell’Alessandria: “Sono uno che ama le sfide”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Tuttosport, il nuovo dirigente dell’Alessandria parla dell’addio dalla Salernitana: “Qualcuno penserà che sono un folle a lasciare un club nella massima serie”

27-06-2023 17:40

L’Alessandria, dopo il cambio di società, cambia anche lo staff tecnico dirigenziale. Nella giornata di ieri il club piemontese aveva annunciato Umberto Quistelli come nuovo Direttore Tecnico del club. Il nuovo direttore era precedentemente sotto contratto con la Salernitana e nel corso di un’intervista, rilasciata a Tuttosport, Quistelli ha commentato la scelta di trasferirsi in Piemonte: “Qualcuno penserà che sono un folle a lasciare un club nella massima serie per mettermi in gioco in Lega Pro dove ho, comunque, vinto. Ma mi ha colpito l’entusiasmo di Benedetto e poi sono uno che ama le sfide e mi sento felice di poter tornare a ricoprire il mio ruolo, per di più con competenze anche finanziarie. Per me è anche una rivalsa” riporta Tuttomercatoweb.