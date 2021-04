Serie C: la Ternana è inarrestabile, il Renate si rialza

Si sono svolti nella giornata di mercoledì sei recuperi dei tre gironi di Serie C, partite non disputate nelle settimane e nei mesi scorsi a causa della pandemia di Coronavirus.

Nel girone A prezioso successo del Renate che è tornato alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive fermando a cinque partite la serie positiva della Pergolettese: il 2-0 firmato Marano e Galuppini rilancia le ‘Pantere’ di Aimo Diana al quarto posto della classifica.

Pareggio per 1-1 invece tra Pistoiese e Juventus Under 23, ma il risultato non accontenta nessuno: gli arancioni spezzano la serie di quattro sconfitte, ma restano a rischio retrocessione diretta, la squadra di Zauli non è certa di un posto nei playoff.

Nel girone B finisce 2-2 il derby romagnolo tra Ravenna e Cesena, mentre la Sambendettese ha trovato un sorriso nella tempestosa situazione societaria sconfiggendo per 1-0 la Triestina che non perdeva da tredici partite e che prima di Pasqua aveva battuto la capolista Padova.

Nel C, infine, la Ternana già promossa in B ha festeggiato umiliando la Cavese, travolta per 7-2: la squadra di Lucarelli sale a 84 punti e 87 gol fatti proseguendo così il proprio campionato da record.

Al “Veneziani” rocambolesca rimonta del Monopoli che batte 2-1 il Palermo dopo essere stato sotto fino all’89: successo prezioso per la squadra di Scienza che non giocava da tre settimane a causa del vasto focolaio all’interno dello spogliatoio.

OMNISPORT | 07-04-2021 17:28