La serie tv su Maradona arriva su Prime Video: come vederla gratis

È finalmente arrivata su Amazon Prime Video “Maradona: Sogno Benedetto”, l’attesissima serie tv biopic su Diego Armando Maradona. Lo show in 10 puntate racconta la vita del campione argentino, dalle vicende personali alle tappe della sua fenomenale carriera e può essere visto solo da chi è già abbonato o da chi decide di sottoscrivere un nuovo abbonamento sfruttando il mese di prova gratuita (scopri l’offerta).

Maradona: Sogno Benedetto

Nella serie tv, Maradona è interpretato da 3 attori argentini che rappresentano il campione in diversi momenti della sua vita: Nazareno Casero (Historia de un Clan), Juan Palomino (Magnifica 70) e Nicolas Goldschmidt (Supermax). Tra le location, non possono mancare l’Argentina, ma anche Spagna e Italia dove ha giocato. A queste si aggiungono Uruguay, dove il Pibe de Oro ha vinto un argento ai Campionati Sudamericani con l’Under 21, e Messico, dove ha guidato la sua nazionale alla vittoria del Mondiale nel 1986.

Il biopic ripercorre proprio le tappe della sua vita, dall’infanzia a Villa Fiorito, in Argentina, dove quel ragazzino di umili origini già faceva intravedere tutto il suo talento, fino alla consacrazione europea a Barcellona e Napoli e alla vittoria a Messico 1986. In particolare, nella serie viene evidenziato il ruolo di leader indiscusso di Maradona nella vittoria del Mondiale da parte dell’Argentina. Fu quello il Mondiale della forte rivalità con l’Inghilterra (dovuta anche a motivi extra-calcistici come la guerra delle Falkland), concluso con due gol che ancora oggi sono scolpiti nella memoria: la famosissima mano de Dios e il cosiddetto gol del secolo quando Maradona riuscì a dribblare mezza squadra avversaria.

Dove vedere la serie tv su Maradona

È possibile vedere la serie tv “Maradona: Sogno Benedetto” in streaming per PC e smart tv su Amazon Prime Video. Questa è la scaletta delle uscite dei 10 episodi della serie tv:

29 ottobre: episodi dall’1 al 5

5 novembre: episodi 6 e 7

12 novembre: episodio 8

19 novembre: episodio 9

26 novembre: episodio 10

Per vederli è necessario essere abbonati a Prime Video, nel pacchetto che include anche altri film e serie tv, oltre alle partite più importanti della Champions League.

Inizia ora il mese di prova gratuita di Amazon Prime Video.

