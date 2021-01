Sessegnon si propone: "Milan top club, mi è sempre piaciuto"

Il Milan sta dando un’occhiata sul mercato, per vedere se c’è qualche valida alternativa per rinforzare la squadra. I rossoneri sono primi in classifica ma per puntare allo Scudetto sarebbe utile avere una panchina più lunga.

Intanto, dalla Bundesliga, c’è Ryan Sessegnon – terzino dell’Hoffenheim in prestito dal Tottenham – che si propone: “Mi piace la Liga che è un bel campionato con grandissime squadre come il Real Madrid e il Barcellona. Ma anche la Serie A mi piace un sacco: lì c’è il Milan, un top club che mi è sempre piaciuto. Ma per ora sono concentrato solo sulla mia squadra”.

OMNISPORT | 06-01-2021 13:06