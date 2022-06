Settebello, esordio super ai Mondiali

21-06-2022 22:31

Grande partenza per la Nazionale italiana di pallanuoto ai Mondiali 2022 in corso a Sopron: gli Azzurri hanno travolto il Sudafrica per 22-4.

Queste le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna dopo la netta vittoria: “Abbiamo rotto il ghiaccio e preso le misure alla piscina. I ragazzi hanno dimostrato un’ottima personalità, nonostante un po’ d’emozione iniziale che però ci può stare. Abbiamo avuto anche l’opportunità di provare qualche schema in difesa, che ci servirà nelle prossime partite, che saranno più impegnative. Sono contento della prestazione e delle risposte avute, anche dai più giovani“.