Settecolli: bene Federica Pellegrini. Record italiani di Martinenghi e Castiglioni

Convincente vittoria sui “suoi” 200 stile libero per Federica Pellegrini al Trofeo Settecolli di Roma, giunto alla sua 58a edizione. La Divina ha nuotato in 1’56”23, record personale stagionale, e ha vinto con più di tre secondi e mezzo su tutte le avversarie, tra le quali Stefania Pirozzi, terza in 1’59”81 a 2 centesimi dalla tedesca Leonie Kullmann. La fuoriclasse veneziana ha stabilito anche il suo record personale assoluto nei 50 dorso in 28”43.

Tra i risultati delle altre gare, sia nei 100 rana maschili sia in quelli femminili c’è stato un record italiano. Tra gli uomini Nicolò Martinenghi in 58”29 ha fatto meglio di 8 centesimi rispetto a se stesso a Riccione lo scorso 1 aprile. Tra le donne “triello” stellare tra Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato e Martina Carraro: ha vinto la prima in 1’05”67, battendo l’1’05”86 stabilito da Carraro lo scorso 2 aprile sempre a Riccione, e sotto il quale è scesa anche Pilato, al suo personale sulla distanza in 1’05”84, mentre Carraro ha concluso in 1’06”08.

OMNISPORT | 25-06-2021 20:16