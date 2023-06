Il nuotatore veneto mette subito in chiaro le cose a Roma dove nella gara che predilige batte il rivale di sempre Christou con il tempo di 52.86.

23-06-2023 19:48

Dimostrare di aver lavorato bene e di essere subito in forma? Fatto. Thomas Ceccon ha già messo in chiaro di essere lui l’avversario da battere.

Lo ha fatto a Roma al Trofeo Settecolli, in corso di svolgimento ai Foro Italico, dove si è cimentato nella gara che ama di più, i 100 dorso.

Il dorsista aveva dichiarato questa mattina che avrebbe fatto mezzo secondo in meno e così è stato, visto che ha chiuso in 52.86.

Nella prima vasca Ceccon forza il passaggio in 25.67, nella seconda, invece, deve tenere botta al ritorno dell’avversario storico, il greco Apostolos Christou che cerca di rovinare la festa ma senza riuscirci.

Il crono stampato da Ceccon vale ad oggi il sesto tempo mondiale, ma proprio il mondiale è l’obiettivo primario dell’azzurro che a Fukuoka cercherà di prendersi ancora tante soddisfazioni. Battere l’ellenico, però, è già una bella iniezione di fiducia nonostante ad oggi la preparazione lo veda ancora in fase di carico e quindi non brillantissimo.

Oltre Christou, che alla fine tocca in 52.99, a completare il podio c’è Simone Stefanì (54.16) che piazza il suo personal best. Non basta però per acciuffare un posto nella rassegna iridata, sarebbe servito un 53.74. Ora la palla passa a Cesare Butini che potrebbe concedere una deroga al nuotatore azzurro.