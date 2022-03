Sfida Juve-Inter anche sul mercato: è derby per il gioiello della A

26-03-2022 11:13

Domenica si sfideranno in una nuova edizione del Derby d’Italia, una sfida che metterà in palio le residue chance di scudetto dei bianconeri e da cui i nerazzurri proveranno a ripartire nello sprint di fine campionato. Nel frattempo, però, Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia anche sul mercato. E non c’entra la controversa situazione relativa a Paulo Dybala che, dopo l’ufficialità del divorzio dalla Vecchia Signora, sembra destinato proprio agli storici rivali dell’Inter.

La Juventus insidia l’Inter per Frattesi

In questo caso è la Juventus che sta provando a fare uno sgarbo all’Inter. Già, perché come titola Tuttosport la formazione bianconera si è inserita di prepotenza nella corsa a Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo considerato tra le migliori promesse della serie A. Sembrava destinato ai nerazzurri, magari in tandem proprio con Scamacca, altro attaccante che tutti vogliono. Invece nelle ultime settimane la pista si è raffreddata e ora la Juve prova a inserirsi.

Chi è Frattesi: il De Rossi del Sassuolo

La base d’asta è di 25 milioni di euro: per meno, il Sassuolo non lascerà andare il giovane centrocampista – classe 1999 – che si ispira a De Rossi e che, proprio come il suo idolo, sa abbinare qualità e quantità. Cresciuto nella Lazio, è poi passato alla Roma che detiene ancora una percentuale del 30% sulla futura rivendita. In carriera si è fatto le ossa ad Ascoli, Empoli e Monza prima di debuttare in A quest’anno nel club neroverde. Juve o Inter? Fosse in lui non avrebbe dubbi: tornerebbe alla Roma, la sua squadra del cuore, come ha confidato in una recente intervista a Dazn.

Juventini e interisti giudicano Frattesi

Sul web è già duello a colpi di post e di Tweet. “No problem, se Frattesi va alla Juve noi ci tuffiamo su Veretout“, scrive Alfio, tifoso nerazzurro. “Sarebbe un bel colpo, anche se forse dovrebbe fare ancora un po’ d’esperienza in A”, osserva Max, supporter bianconero. “Frattesi alla Juve? Ni”, è lo stringato giudizio di Alessio. “Sempre la stessa storia: all’Inter per Frattesi-Scamacca chiedono 60 milioni, a loro per Frattesi-Berardi 45″, si lamenta CrazyInter87. “Italiano, giovane e promettente: mi piace molto”, promuove l’acquisto lo juventino Mirko.

