Sfide salvezza in Brasile

San Paolo-Ceará (venerdì 15 ottobre ore 00:00)

San Paolo

Difendendo lo 0-0 sul campo del Cuiabá, il San Paolo ha collezionato il quarto pareggio di fila e si è portato a quota 30: i “Tricolor paulisti” hanno un vantaggio discreto sulla zona salvezza.

Ceará

Reduce dal ko con l’Atlético Mineiro, il Ceará ha raccolto solo 29 punti ma deve recuperare 2 incontri.

Ricordato che il San Paolo non è una macchina da gol e che il Ceará in trasferta non brilla (0-6-5), ci sbilanciamo.

Pronostico

Scegliamo il San Paolo ma con un’avvertenza di un certo peso: gli ultimi 4 confronti diretti si sono conclusi 1-1.

Cuiabá-Sport Recife (venerdì 15 ottobre ore 00:00)

Cuiabá

Reduce dai pareggi con Grêmio e San Paolo, il Cuiabá non vince da 5 turni ma ha raccolto 31 punti: la matricola gialloverde ha un vantaggio discreto ma tutt’altro che rassicurante sulla zona salvezza.

Sport Recife

Quando sembrava destinato alla Série B, lo Sport Recife ha cambiato ritmo: battendo Grêmio, Juventude e Corinthians, i rossoneri si sono portati a quota 26.

Ricordato che il Cuiabá ha la tendenza ad accontentarsi (6-13-6) e che lo Sport Recife ha l’attacco meno prolifico del campionato, ci sbilanciamo.

Pronostico

Il match d’andata si è concluso 0-0: andiamo con il bis (X + Under 2.5).

OMNISPORT | 14-10-2021 09:55