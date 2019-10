Sfogo De Laurentiis divide il web: Troppo volgare o dice il vero?

Non è certo la prima volta che Aurelio De Laurentiis usa un linguaggio a dir poco opposto al politically-correct ma lo sfogo di ieri del presidente del Napoli, alla vigilia della gara delicatissima in Champions con il Salisburgo, ha colpito tutti e più del solito. Raramente si era visto il patron azzurro così arrabbiato e nervoso in un momento tra l’altro particolare anche per Ancelotti.

LO SFOGO – Era in diretta sull’emittente regionale TvLuna che gli chiedeva un parere sulla gara, quando Adl ha sbottato: “Non mi va di parlare, sai perchè? Perchè leggo le dichiarazioni di tanti pezzi di m… su tutti i siti, e quindi non mi va di parlare. Perchè sento solo ca…. Allora poiché a Napoli si vuole distruggere la napoletanità, se la prendessero nel c…”.

GLI ATTACCHI – De Laurentis è andato anche sul personale, attaccando due cronisti a Salisburgo. A Peppe Iannicelli, di Canale 21 l’ha etichettato così: “Tu sei ondivago e poi tifi Milan”. Poi, rivolgendosi a un altro giornalista di Sky, ha affermato: “Tu ci segui sempre, ma sei della Lazio”.

LE REAZIONI – Un’uscita che è stata commentata in tutti i modi sul web: “Sembra uno uscito da Harvard o da Oxford!” o anche: “Ma la napoletanità sarebbe rappresentata da lui?!”, oppure: “Ecco il garbo e l’educazione di un presidente! “.

GLI ALTRI – Fioccano i commenti anche da parte dei tifosi degli altri club, come un romanista che scrive: “A me è antipatico… Ma preferisco il suo sfogo ai patetici tweet e le promesse oltreoceano scritte sotto forma di lettera e puntualmente disattese del nostro caro Pallotta” mentre uno juventino osserva: “Nervoso e tanto. Non è la prima volta in questo inizio di stagione. Hanno capito che non solo sarà durissima vincere ma non arrivano neanche secondi… per loro che credevano vi meritate lo scudetto è tanto”.

A FAVORE – Contrariamente al solito molti tifosi azzurri stavolta si schierano dalla sua parte: “De Laurentiis che in 5 secondi di dichiarazioni spala m…su mezza stampa italiota… quanto adoro quest’uomo” o anche: “Il suo “turpiloquio”, ( come lo hanno definito alcuni giornalisti che hanno preteso di scandalizzarsi), ha comunicato meglio di tutti i discorsi con registro aulico di tantissimi (pretendenti) giornalisti sportivi i quali stanno rovinando i tifosi”.

L’IRONIA – In tanti hanno apprezzato le parole dure di Adl: “I finti moralisti quelli che ci tengono ai follower, dicono che ha sbagliato a parlare così.. I finti tifosi quelli che ci tengono a dire strun… dicono che ha sbagliato a parlare così. I veri tifosi stanchi come noi invece stanno godendo come i pazzi, dopo che Adl ha parlato”.

IL PARAGONE – C’è chi scrive: “Le parole di De Laurentiis suonano un po come quelle nel film “Mery per sempre”, quando Natale alla lavagna disse a Michele Placido: “ANALIZZAMI STA MI……PROFESSORE DEMOCRATICO”.

LA DIFESA – Infine la chiosa: “Si scandalizzano per le parolacce dette ieri da Adl Tutti finti moralisti e perbenisti, educati e rispettosi sempre. Dimenticano tutte le offese subite da De Laurentiis negli anni, come quando un “tifoso” a Dimaro gli auguró le chemio… Abbiate almeno la decenza di tacere”.

SPORTEVAI | 23-10-2019 10:09