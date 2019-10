Sfogo Ronaldo scatena ironia tifosi Juve, interisti furiosi

Nella prossima Primavera diventerà…maggiorenne: saranno 18 anni dal celebre 5 maggio del 2002, entrato di diritto nell’immaginario collettivo come il giorno dello psicodramma Inter che perdendo 4-2 contro una Lazio senza grandi ambizioni, depositava uno scudetto che sembrava già vinto alla Juventus di Lippi, vittoriosa a Udine. Diciassette anni e mezzo e non sentirli, però, perchè quella resta una ferita mai sanata per il mondo-Inter e contestualmente una gioia ancora forte per i bianconeri.

LA DATA – Una data che da allora evoca sempre e solo le stesse immagini: gli errori clamorosi di Gresko, le lacrime di Ronaldo che fu richiamato in panchina dal tecnico Cuper, le preghiere di Materazzi ai giocatori della Lazio.

LO SFOGO – Un giorno che non ha dimenticato neanche lo stesso Ronaldo il Fenomeno. Il brasiliano, in occasione del Festival dello sport di Trento, è tornato su quella sconfitta amarissima lanciando però qualche frecciata al tecnico nerazzurro.

COLPA DI CUPER? – Ronaldo ha detto: “Alla fine è stato giusto così. Era giusto perdere la partita. Sapevo del nostro impegno, dell’attesa dei tifosi nel voler vincere lo scudetto dopo tanti anni in cui vinceva la Juve, nella maniera in cui vinceva. Poi penso che Cuper abbia sbagliato la formazione, mettendo un giocatore di troppo a centrocampo. In partita ci si sono messi di mezzo anche gli errori individuali. È stata una delle più grandi delusioni della mia vita”.

LE REAZIONI – La vicenda ha scatenato il mondo del web. Sul fronte Juve si ride ancora, tra ironia e sfottò: “Non era colpa della Juve che rubava allora…” o anche: “Ehhhh…chi festeggia troppo prima ….. non dire gatto se non ce l’hai nel sacco…”.

QUI JUVE – I fan bianconeri sono impietosi: “Voler vincere lo scudetto dopo tanti anni in cui vinceva la Juve, nella maniera in cui vinceva” Sapere che gli fa ancora tanto male laddove l’abbiamo trivellato mi fa dormire sereno” oppure: “Era già cotto..lui il fenomeno..”.

QUI INTER – Furiosi anche i tifosi dell’Inter, costretti a ricordare quel dolore: “Pensa che se continua a dire che se n’è andato via a causa di Cuper gli crediamo? Voleva andare al Real, punto. Moratti tra l’altro non si sarebbe fatto problemi a cacciare Cuper” o anche: “Appena hai potuto sei andato al Milan… fai vomitare per come ti sei ridotto”.

DALLA SUA PARTE – Pochi, ma ci sono, quelli che lo difendono come chi scrive: “Questo è il VERO Ronaldo. Campione VERO. Uno che pur senza allenarsi col pallone poteva farci di tutto. Non quel robot costruito in laboratorio che se molla un attimo rivela le sue deficienze tecniche”.

SPORTEVAI | 13-10-2019 08:34