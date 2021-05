Sfuma il sogno Champions League per Trento

Dopo 2 ore e 2 minuti l’Itas Trentino si deve arrendere all’AGSM Forum di Verona al Grupa Azoty Kedzierzyn Kozle nella finale di Champions League maschile. 3-1 il punteggio del match, 25-22 25-22 20-25 28-26 i parziali dei set a favore dei polacchi che salgono per la prima volta sul tetto d’Europa e succedono nell’albo d’oro alla Lube, trionfatrice due anni fa, mentre per Trento sfuma la possibilità di tornarci a 10 anni dall’ultima delle tre Champions consecutive vinte dal 2009 al 2011, e sfuma anche il sogno di vedere due squadre italiane vincere il trofeo maschile e quello femminile in uno dei palazzetti di casa.

OMNISPORT | 01-05-2021 23:10