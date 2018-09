Shadow of the Tomb Raider non convince: ecco i difetti del gioco

Uscirà il 14 settembre, Shadow of the Tomb Raider, il terzo e ultimo capitolo della serie dopo il reboot di cinque anni fa e il successivo Rise of the Tomb Raider. Lara Croft tornerà dunque su PS4, Xbox One e PC per la gioia degli appassionati. Ma c’è qualcosa che non torna. Già ampiamente mobilitata, la critica ha un’opinione completamente altalenante e discorde sul gioco. Ma quali sono allora i difetti di Shadow of the Tomb Raider?

Per Shadow of The Tomb Raider difetti a go go: i critici non sono pienamente convinti

Cominciamo dal parere di multiplayer.it, che pur essendo generalmente positivo nota meccaniche di gioco buone ma non proprio esaltanti nel lavoro fatto da Eidos Montreal, nonché qualche peccatuccio veniale nella longevità del gioco, dovuta probabilmente alla breve durata dei momenti di combattimento. Eurogamer, invece, critica il fatto che la Lara Croft introdotta da Crystal Dynamics “abbia dimenticato sé stessa e la gioia del brivido“.

Everyeye.it accusa invece una mancanza di mordente: il gioco “si rifiuta pigramente di scagliare l’ultimo affondo, sia sul piano narrativo che sull’aggiustamento delle meccaniche di shooting” e gli manca “il coraggio necessario per giungere alla vetta“. Un parere confermato anche da Tom’s Hardware, che imputa al titolo una trama troppo lineare, conclusa da un finale che “lascia l’amaro in bocca per qualcosa che poteva essere più convincente e meno superficiale“.

Ciò non toglie che Shadow of the Tomb Raider abbia tratti di spettacolarità e una trama coinvolgente, nonché una caratterizzazione sempre più dark di Lara, avvolta in ambientazioni sempre più incantevoli. I momenti migliori dell’episodio, come tradizione impone, sembrano essere quelli dedicati alla risoluzione dei rompicapi o delle ambientazioni più complicate. D’altro canto, gli appassionati della saga riusciranno ad affezionarsi anche al suo momento conclusivo.

