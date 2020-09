Shamrock-Milan: lo sfottò diventa virale

Il Milan comincia la sua stagione con qualche giorno di anticipo rispetto alle altre squadre italiane. La formazione rossonera sarà in campo stasera contro lo Shamrock Rovers per il secondo turno di qualificazione all’Europa League.

Un primo appuntamento importante per la squadra di Pioli che dovrà subito farsi trovare pronta per l’appuntamento europeo. L’avversario non è dei più quotati ma bisognerà comunque prestare grande attenzione agli irlandesi. E dalla verde Irlanda arrivano anche due striscioni sfottò per il pubblico italiano e per Zlatan Ibrahimovic.

Lo sfottò

Nel primo striscione gli irlandesi lanciano la prima provocazione: “Noi mettiamo l’ananas sulla pizza”, a tema culinario decisamente sentito dai tifosi italiani, nel secondo invece arriva quello all’indirizzo di Ibrahimovic con tanto offerta di lavoro.

La reazione dei social

Una simpatica presa in giro che i tifosi del Milan accolgono con ironia: “Punzecchiare Zlatan di solito non è una grande idea”, scrive Simone Cristao che pubblica anche la foto dei due striscioni. “Io lo trovo ironico e divertente – scrive Mike – Sfottò e provocazioni quando rimangono a questo livello sono piacevoli da vedere. Adesso però spero in una tripletta di Zlatan”.

Ma c’è anche chi non si lascia distrarre dallo spirito goliardico e rimane concentrato in pieno clima partita: “Dico solo che bisogna fare molta attenzione allo Shamrosck – commenta Mattia – In molti dicono che sono una squadra di categoria inferiore, ma questi giocano alla grande e corrono come delle bestie. Faranno la partita della vita”.

SPORTEVAI | 17-09-2020 11:13