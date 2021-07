Shapovalov: "Ho il tennis per battere Novak Djokovic"

“Ci siamo incontrati sei volte e mi ha sempre battuto. Le ultime volte però sono state partite molto combattute. Mi sento molto bene, sia dal punto di vista del gioco che della tenuta fisica. È chiaro che sta giocando molto bene e che sarà una partita dura, ma quando si entra in campo il punteggio è 0-0 e tutto può succedere. Combatterò per ogni punto. Credo in me stesso: penso davvero di avere il tennis per batterlo. Ho il tennis per vincere questa partita”.

Queste le parole del canadese sul match che lo attende domani contro il numero 1 al mondo Novak Djokovic.

Denis Shapovalov ha ottenuto ieri la vittoria più importante della sua carriera contro Karen Khachanov ai quarti di finale di Wimbledon. Il canadese ha giocato un ottimo primo set, ma non ha inciso nei momenti importanti nel secondo e nel terzo, e si è ritrovato sotto nonostante l’importante prestazione.

Con grande coraggio e caparbietà però, Shapovalov non ha mollato e ha messo a segno una rimonta da record. Il ventiduenne è infatti diventato il terzo tennista canadese della storia a spingersi fino alle semifinali dei Championships dopo Robert Powell e Milos Raonic.

OMNISPORT | 08-07-2021 14:33