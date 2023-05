Sheffield Wednesday, rimonta mozzafiato ai playoff di League One

Gli Owls, a Hillsborough contro il Peterborough, partono dallo 0-4 dell'andata, vincono 5-1 ai supplementari e poi si guadagnano la finale di Wembley ai calci di rigore

19-05-2023 09:07

Ha dell’incredibile quanto è accaduto a Hillsborough nella gara di ritorno dei playoff di League One (la terza serie inglese) tra Sheffield Wednesday e Peterborough United. I padroni di casa di mister Darren Moore, partiti dal larghissimo svantaggio di 0-4 patito nella gara di andata, hanno trovato il modo di ribaltare incredibilmente il risultato.

Tutto comincia col rigore trasformato al 9′ d Michael Smith che galvanizza gli Owls, ancora a segno con Lee Gregory, Reece James e Liam Palmer, quest’ultima rete giunta all’ottavo e ultimo minuto di recupero dopo il 90′. Sul 4-0 si va ai supplementari, dove il Peterborough, al 105′, prova ad allontanare l’incubo con l’autorete al 105 di Gregory. Tuttavia, al 115′ Callum Paterson porta la sfida sul 5-1 e, quindi, ai calci di rigore, in cui il Wednesday ha la meglio grazie all’errore ospite di Dan Batler e alla trasformazione decisiva di Jack Hunt. In finale, gli Owls affronteranno la superstite dell’altra semifinale tra Barnsley e Bolton Wanderers, in campo questa sera (venerdì 19 maggio) alle 21 ad Oakwell dopo l’1-1 dell’andata.