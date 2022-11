Shevchenko al Golden Boy: "Ringrazio l'Italia per il supporto verso il mio paese"

07-11-2022 23:57

Durante l’evento “Golden Boy 2022” Andriy Shevchenko è stato insignito con il Golden Boy Career Award.

L’ex rossonero ha mandato un videomessaggio: “Voglio ringraziare tutta l’Italia per il supporto verso il mio paese, il Milan, la Juventus e tante altre squadre: una comunità che ha aperto le porte e ha accolto le persone ucraine. Sta facendo tanto, sta aiutando tanto le persone che in questo momento soffrono tanto. La guerra non è finita e va avanti, questa è un’altra chance per me per ricordare a tutti che la gente ucraina ha bisogno di aiuto, ma ha bisogno anche di supporto umano. In questo momento è molto difficile: il paese è senza luce, senza acqua, ci sono stati attacchi feroci e atroci in tante città: noi combattiamo e andiamo avanti, crediamo che abbiamo una possibilità di rendere le persone libere. Combattiamo per questo”.