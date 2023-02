Shiffrin elogia Brignone: "Quando scia in slalom è bravissima"

La campionessa statunitense prende con filosofia l'uscita in combinata: "Ho preso rischi per rimontare dopo il superG, non farò la discesa".

06-02-2023 17:50

Resta a bocca asciutta Mikaela Shiffrin, che a Cortina 2021 aveva conquistato la medaglia d’oro: la campionessa statunitense, che in stagione sta battendo primato dopo primato, è uscita nella seconda manche, dove cercava di rimontare il distacco di 0.96 da Federica Brignone.

L’obiettivo era alla portata, dato che la parte iniziale dello slalom la vedeva in vantaggio di quasi 1″ sull’azzurra, ma la sbavatura nel finale ha compromesso il suo sforzo: “Sentivo di sicuro un po’ di pressione oggi, dopo il superG non ero certa di recuperare il distacco da Federica; lei è favolosa, non fa molto slalom, ma quando lo fa, soprattutto in combinata, è sempre bravissima” commenta ai microfoni di Eurosport “Ho cercato di spingere al massimo, prendendo rischi, perché volevo confermare la medaglia d’oro. Sono spiaciuta, ma al tempo stesso soddisfatta per come ho sciato: bisogna andare avanti. Farò il superG, non la discesa libera: non credo che parteciperò alla prova cronometrata prevista domani“.