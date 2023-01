Short Track, Europei al via: i convocati azzurri

10-01-2023 12:39

Inizio col botto per lo short track che nel weekend dal 13 al 15 gennaio aprirà l’annata con i Campionati Europei. Sede dell’evento il ghiaccio dell’Hala Olivia di Danzica (Polonia).

L’Italia vuole subito farsi trovare pronta al primo evento della stagione e punta forte sia sulla squadra maschile che su quella femminile, anche se la stella numero uno resta Pietro Sighel.

Questo il commento del tecnico Kenan Gouadec alla FISG: “Dopo la tappa di Coppa del Mondo in Kazakistan l’Italia ha lavorato bene, abbiamo scelto di rientrare alla base e procedere con il periodo di carico, ora il gruppo è pronto per affrontare questo primo impegno del 2023 e tutti vogliamo continuare la progressione che ha contraddistinto la prima parte di stagione”.

Ecco i convocati.

Uomini: Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri)

Donne: Nicole Botter Gomez (Fiamme Oro), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Arianna Sighel (Fiamme Oro) e Arianna Valcepina (Fiamme Gialle).