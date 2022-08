Si avvicina il ritorno alle gare di Egan Bernal

11-08-2022 09:20

Il 24 gennaio è un giorno che rimarrà purtroppo scolpito nella mente di Egan Bernal. Quella mattina durante un allenamento si schiantò contro un autobus fermo e rischiò di dire addio alla sua carriera e cosa più importante alla vita.

Per fortuna l’abilità dei medici e la sua scorza da lottatore gli hanno permesso di uscire da un momento davvero critico e ormai, dopo lunghi mesi di riabilitazione, il colombiano è pronto a tornare in gara.

L’alfiere del team Ineos-Grenadiers, com’è normale che sia, non vede l’ora di tornare a fare quel che più ama, anche per mettersi alle spalle questi lunghi mesi ai box, e punta il mirino verso alcune date ben precise. Nonostante il buono stato di forma, visto quanto gli è successo, Bernal non prenderà il via alla Vuelta a España (che prenderà il via il prossimo 19 agosto dall’Olanda) ma il suo rientro non dovrebbe tardare in maniera particolare e, anzi, sarà molto più vicino di quello che si poteva aspettare.

Secondo quanto si apprende dalle colonne della Gazzetta dello Sport, infatti, Egan Bernal potrebbe tornare ufficialmente al ciclismo in occasione del Giro di Germania che si disputerà dal 24 al 28 agosto prossimi. Il “via libera” ovviamente dovrà arrivare dai medici, ma la data è stata fissata. Il vincitore del Giro d’Italia 2021 e del Tour de France 2019 è pronto al rientro, e tutti i tifosi e appassionati delle due ruote non vedono l’ora di appaludire nuovamente il fuoriclasse nativo di Bogotà.