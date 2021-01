Si ritira Fabiano Santacroce: "Appendo gli scarpini"

Fabiano Santacroce dice ufficialmente stop. L’ex difensore centrale, classe 1986, ha deciso di chiudere definitivamente con il calcio giocato. Lo ha annunciato sui propri profili social, con un post di saluti e ringraziamento ad un mondo che gli ha dato tanto. Oltre i tanti infortuni che lo hanno frenato. “Ho calcato i campi per parecchio tempo non riuscendo sempre a dare quello che volevo, a causa dei tanti infortuni che ho avuto, ma sappiate che ho dato il massimo e sempre con il sorriso. Sorrido pensando che sono riuscito a vestire quella maglia azzurra a cui ambisce ogni bambino che inizia a praticare questo sport. Grazie a tutti per questa mia passata vita, ora appendo gli scarpini e mi tufferò in altro, ma sempre con la stessa passione e la stessa tenacia che mi ha fatto fermare in campo degli extraterrestri”.

La carriera di Santacroce, nato in Brasile ma presto trasferitosi in Italia, ha preso piede in Serie B con il Brescia, per poi compiere il grande salto andando a giocare con il Napoli nel gennaio 2008. In azzurro 62 presenze e tanti infortuni, prima di passare al Parma, club con cui nella stagione 2014/15 ha giocato l’ultima stagione in A.

Da lì, tanta B e tanta C: Ternana, Juve Stabia, Cuneo e infine Virtus Verona, prima di chiudere definitivamente. Ha giocato la sua ultima partita il 22 febbraio contro il Rimini. In carriera Santacroce è stato anche convocato in nazionale, oltre ad aver fatto parte dell’Under 21 di Casiraghi.

In un’intervista dello scorso maggio, Santacroce ha rivelato anche che la Juventus e il Barcellona di Guardiola lo seguivano con attenzione, tanto che quest’ultimo andò anche al San Paolo per vederlo dal vivo. “La Juventus mi seguiva da quando stavo a Brescia, prima di approdare al Napoli, c’erano stati contatti. Poi il Barcellona: Guardiola mi venne a vedere al San Paolo in una partita. C’erano ottimi presupposti per la mia carriera. “Stava andando tutto molto bene, anche la convocazione in Nazionale, poi mi sono rotto due volte consecutivamente le ginocchia. Ho passato 4-5 anni d’inferno”.

Appesi gli scarpini, Fabiano Santacroce sta già impostando la sua nuova carriera, che sarà da procuratore.

OMNISPORT | 28-01-2021 08:09