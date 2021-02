Si ritira la saltatrice in alto Blanka Vlasic

A causa dell’accumularsi di una serie incredibile di infortuni la saltatrice in alto croata Blanka Vlasic, 37enne di Spalato, ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica. In carriera ha ottenuto un personale di 2,08 e ha vinto due ori ai mondiali juniores (2000 e 2002), due ai mondiali seniores ddue ai mondiali outdoor (2007 e 2009), due a quelli outoor (2008 e 2010) e uno agli Europei (2010). Le è mancato solo l’oro olimpico: in quattro edizioni dei Giochi, a Pechino 2008 ha vinto l’argento e a Rio 2016 il bronzo.

OMNISPORT | 20-02-2021 19:17