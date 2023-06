Simeone: “Ancelotti il migliore, mai pensato alle dimissioni”

Il tecnico dell’Atletico Madrid si lascia andare in un’intervista a tutto tondo rilasciata a Cadena Cope, parla di alcuni suoi colleghi e spiffera anche news sul suo futuro.

04-06-2023 12:07

A tutto Cholo. Il tecnico argentino è inarrestabile di fronte ai microfoni di Cadena Cope dove affronta soprattutto due argomenti principali: i colleghi ed il futuro.

“Psicologicamente e tatticamente Carlo Ancelotti è il migliore al mondo, come lui non c’è nessuno, Mourinho ha segnato un’epoca, vincendo in piazze in cui Guardiola non ha vinto, come Porto, Inter, Tottenham, ma per quanto riguarda Pep è incredibile: lui chiede un numero nove e gli danno il numero nove più forte al mondo, la cose difficile resta vincere e farlo ogni giorno, lui ci riesce”.

“Futuro? – prosegue Diego Pablo Simeone – Sono molto concentrato, ho ancora un anno di contratto ed ho tutte le intenzioni di rispettarlo, non ho mai pensato di dare le dimissioni”.