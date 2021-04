Simona Ventura e l'equilibrio ritrovato con Bettarini, dopo liti

Mentre il suo ritorno in prima serata in Rai pare sfumare con il consueto cambio di palinsesto, Simona Ventura non esibisce che una serenità e un equilibrio che infondano ottimismo anche in quanti la osservano in una intervista dai toni equilibrati, senza sensazionalismi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno.

La televisione e il calcio: il successo di Simona Ventura

Il suo Game of games verrà spostato, eppure ciò sembra quasi un frammento di carriera inveritiero: Simona Ventura ha conquistato con una graduale e persistente determinazione ruoli ambiziosi, ma con altrettante dedizione. Da figura femminile sorridente ed entusiasta accanto a Sandro Ciotti a la Domenica Sportiva a Quelli che il calcio, la sua carriera al pari della vita privata rimangono questioni condizionate dal mondo del pallone.

Come narra lei stessa, ha costruito la propria professionalità con il concorso di esperienze tra le più disparate: “Io dico sempre che sono un’ape operaia dello spettacolo – ha risposto Simona Ventura – non mi è stato regalato nulla”.

Della sua famiglia, la conduttrice tratteggia aspetti che l’hanno formata e temprata: il carattere, la determinazione, anche la dedizione al lavoro e la disciplina. Aspetti che le hanno permesso di raggiungere obiettivi importanti.

Il matrimonio sofferto di Simona Ventura con Stefano Bettarini

La madre di Simona vedeva per lei una carriera come insegnante di ginnastica, tant’è che la Ventura era iscritta all’Isef:

“Anche se non sembrerebbe – dice la Ventura – lo facevo per una questione di timidezza, volevo combatterla a tutti i costi”.

Poi sono arrivati i concorsi di bellezza, fino alla possibilità di partecipare come rappresentante italiana a Miss Mondo. da lì in avanti, tanta gavetta e televisione: un esercizio costante che l’ha portata a incontri fondamentali, come quello con l’ex marito, il calciatore Stefano Bettarini, da cui ha avuto due figli, Niccolò e Giacomo.

Il loro è stato un rapporto intenso, segnato anche da liti, tradimenti e pubbliche accuse che solo dopo anni ha traguardato l’obiettivo della serenità, complice anche i grandi dolori come quello dell’aggressione che ha coinvolto il loro primogenito.

Chiusa quell’esperienza, di cui ha riportato gioie e dolori, Simona Ventura si è legata a Gian Gerolamo Carraro (figlio di Nicola, marito di Mara Venier) con cui ha cresciuto la figlia Caterina.

L’amore per Giovanni Terzi: nozze impossibili?

Oggi accanto a lei, c’è il giornalista e scrittore Giovanni Terzi.

“Le sue manifestazioni d’affetto mi avvolgono – ha dichiarato la Ventura – per me è una cosa totalmente nuova. Noi ci proteggiamo, ci spalleggiamo”.

Un amore corrisposto in pieno: il video messaggio di Giovanni Terzi è meglio di una dichiarazione. “La mia è la vita di un uomo che ha voglia di avere progetti con la sua compagna“, ha detto. “La sua forza, quella del sorriso, è travolgente. Non c’è giorno in cui lei non illumini le giornate con il suo sorriso“.

I due si sono conosciuti a una cena ed è stata lei a fare il primo passo. Dopo la conduttrice si è faida dare il numero da un’amica e ha iniziato a scrivergli dei messaggi.

“L’amore in età adulta – ha spiegato la Ventura – è più consapevole e apprezzi di più anche le piccole cose”. Simona e Terzi, infatti, si sarebbero dovuti sposare lo scorso anno ma, complice la pandemia, hanno deciso di rinviare.

VIRGILIO SPORT | 19-04-2021 18:26