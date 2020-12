Gf Vip, Signorini replica in diretta alle accuse di Bettarini

Botta e risposta tra Stefano Bettarini e Alfonso Signorini. Sempre polemica attorno al Grande Fratello Vip di quest’anno, edizione più lunga che mai nella storia del reality di Canale 5 che ieri è andato in onda per l’ennesima puntata piena di fuochi d’artificio con un’altra squalifica, quella di Filippo Nardi, ancora per frasi offensive. Quelle che sono costate care all’ex difensore della Fiorentina espulso pure lui qualche settimana fa e che hanno scatenato la polemica a distanza.

Bettarini: “per colpa di Signorini non lavoro più”

Stefano Bettarini è scoppiato nelle ultime ore lanciando accuse precise verso il Grande Fratello Vip soprattutto nella persona del suo conduttore Alfonso Signorini. “Da quando Signorini mi ha ‘bollato’ non sono più stato chiamato a fare il commentatore sportivo. E ci tengo molto a quel lavoro” ha detto l’ex calciatore di Fiorentina e Venezia che ha fatto un’apparizione fugace nell’edizione di quest’anno del Gf Vip cacciato dopo aver detto una frase volgare, una bestemmia in dialetto toscano.

Le accuse di Bettarini, ex marito di Simona Ventura, vanno oltre: “Era un intercalare toscano, non una bestemmia, altri non sono stati espulsi come me. So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.

Signorini risponde in diretta a Bettarini

La vendetta è un piatto che va gustato fredda ed allora Alfonso Signorini ha aspettato la diretta di ieri sera per lanciare, indirettamente, una frecciata che a molti è parsa indirizzata anche nei confronti delle accuse gravi lanciate da Bettarini. A margine dell’espulsione di Filippo Nardi, pure lui per frasi gravi e volgari all’indirizzo di una donna, nella circostanza Maria Teresa Rura, Signorini ha detto: “Per inciso, voglio ricordare che, anche sobbarcandoci critiche su critiche, chi ha bestemmiato nella casa, è sempre stato sbattuto fuori dalla porta”. Questione finita? Chissà, intanto il Grande Fratello Vip continua…

SPORTEVAI | 19-12-2020 10:05