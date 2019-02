Mihajlovic, il suo messaggio commuove le figlie sull'Isola

Sinisa Mihajlovic non è esattamente un allenatore dall’immagine docile. Non lo è stato neanche quando indossava una divisa e calcava i campi di calcio, anzi. La sua fama di giocatore crudo lo ha sempre preceduto. Assistere a uno spaccato di vita, con un lessico familiare commovente, durante la diretta della puntata dell’Isola dei Famosi non è affatto quanto si potrebbe prevedere anche per un personaggio come lui. Le sue bambine (di figli, in totale ne ha avuti cinque da sua moglie Arianna più un sesto da una precedente relazione) sono sbarcate sull’Isola con le aspettative delle ventenni di oggi, tutte social e photoshop.

Alessia Marcuzzi gioca d’astuzia e prepara la messa in onda del videomessaggio di papà Sinisa, diretto alle due concorrenti Virginia e ViktorijaMihajlovic. Il videomessaggio è un colpo al cuore, per le due naufraghe. “Non perdete mai il sorriso”, dice il tecnico rossoblù alle figlie, di cui aveva parlato anche al suo arrivo in casa Bologna.

“Dite sempre ciò che pensate in faccia e camminate a testa alta”. L’allenatore, con la voce rotta dalla commozione aggiunge: “Il carattere viene fuori nelle situazioni difficili. Tirate fuori il vostro carattere, come fate quando litigate con i ragazzi, i fidanzati, non come quando discutete con me, perché io sono Sinisa”.

Quasi in lacrime saluta le due ragazze con un messaggio da papà: “Vi amo, ciao belle di papà”. Le due ragazze ovviamente si sono sciolte in lacrime. “Questo video mi ha dato la carica”, assicura la mora Virginia, mentre la bionda Viktorija aggiunge: “Sono orgogliosa di essere le ‘figlia di’. Cammino a testa alta per l’educazione con cui mi ha cresciuta papà”.

VIRGILIO SPORT | 11-02-2019 12:56