Sinner fa l'impresa con Monfils

Impresa di Jannik Sinner: ha eliminato Gael Monfils, prima testa di serie dell'"European Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 635.750 euro in programma sul veloce indoor della Lotto Arena di Anversa, in Belgio. Il tennista altoatesino ha avuto la meglio sul francese con il punteggio di 6-2 6-3, in un'ora di gioco.

Sinner nei quarti di finale se la vedrà con lo statunitense Frances Tiafoe che a sua volte si è sbarazzato del numero sette del seeding, il tedesco Jan-Lennard Struff.

SPORTAL.IT | 17-10-2019 18:46