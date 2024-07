Sinner-Medvedev, quarti Wimbledon 2024: quando si gioca, dove vederlo in tv e streaming, data, orario e precedenti

Sfida insidiosa per per Sinner contro Medvedev: tutti i dettagli su dove seguire in tv e streaming l'incontro, i precedenti e le anticipazioni sull'incontro più atteso dai tifosi di Jannik

Con delle emozioni immense e l’augurio di chiudere al meglio Wimbledon 2024, Jannik Sinner ai quarti sfiderà Daniil Medvedev per un posto in semifinale sull’erba di Londra. Il numero uno al mondo ha sconfitto Yannick Hanfmann al debutto, per poi superare in u match straordinario Matteo Berrettini e infine avere la meglio senza problemi su Miomir Kecmanovic alla terza apparizione sull’erba di Londra.

Agli ottavi, l’altoatesino ha eliminato in un match già maturo Ben Shelton dimostrando di aver preso confidenza con l’erba inglese. Adesso lo attende uno dei più temibili avversari.

Sinner-Medvedev: il percorso a Wimbledon

Sinner è approdato al terzo turno del più prestigioso torneo sull’erba dopo aver superato in quattro set il match d’esordio: il numero 1 ha sconfitto Hanfmann, cedendo un set appunto, e mostrando un tennis straordinario contro Berrettini che ha sconfitto ugualmente in quattro set. Poi è stata la volta di Kecmanovic e Shelton.

Sinner e Medvedev si sono già affrontati in un torneo del Grande Slam: la finalissima degli Australian Open 2024, è stata vinta dall’azzurro con il risultato 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3 e ha segnato il primo successo di Jannik ad altissimi livelli, proprio in uno dei tornei top.

Quando si gioca: info e data

La partita si disputerà alle 14:30 di oggi martedì 9 luglio e andrà in scena sul Center Court (il campo centrale) di Wimbledon. Dopo il confronto tra il numero uno al mondo e il russo, scenderà in campo l’italiana Jasmine Paolini contro l’americana-napoletana Emma Navarro.

Ma dove vedere in tv il match azzurro? Il torneo di Wimbledon sarà trasmesso in diretta TV in esclusiva, dal primo all’ultimo punto, da Sky, che dunque manderà in onda sui canali principali la partita tra Sinner e il russo.

Fonte: ANSA

Il magico tweener di Sinner

Dove vedere la sfida in tv e streaming

Diretta sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252, Precisamente il match potrà essere seguito su Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno dal 252 al 257 del telecomando. Streaming, invece, possibile con Sky Go e NOW.

Riepilogando, per quel che riguarda dove seguire in tv e streaming la partita, le info disponibili sono le seguenti:

Partita : Sinner-Medvedev

: Sinner-Medvedev Data : 9 luglio

: 9 luglio Orario : 14:30

: 14:30 Diretta tv : Sky 201 e 252

: Sky 201 e 252 Streaming: NOW e Sky Go

Jannik Sinner

I precedenti

Torniamo sui precedenti, molto interessanti. L’azzurro ha sfidato il russo in ben 11 occasioni, con un bilancio di 5 successi e 6 sconfitte: nel dettaglio, l’altoatesino classe 2001 ha perso tutti i confronti con il moscovita sino a ottobre 2023, data del primo successo dell’italiano sul cemento di Beijing.

La svolta per Sinner nella finalissima degli Australian Open 2024, quando ha superato nella finalissima Medvedev, aggiundicandosi per la prima volta un torneo del Grande Slam in carriera.