Sinner, niente da fare: caviglia dolorante, vince Medvedev

28-10-2022 18:48

È ancora un ko quello che Jannik Sinner fa registrare contro Daniil Medvedev, capace di batterlo quattro volte in altrettante uscite.

A Vienna bastano due set per chiudere il match (6-4, 6-2), l’azzurro patisce tanto i colpi dell’avversario e soprattutto con il dritto non riesce a rispondere a dovere. Ma non è tutto perché la caviglia destra dopo l’infortunio rimediato a Sofia e che lo ha tenuto lontano dai campi per tre settimane, sembra non essere ancora a posto: Sinner abbandona il torneo zoppicando.

Il russo con questo successo spera di arrivare dritto in finale e di conquistare il primo titolo da quando è diventato papà meno di un mese fa.