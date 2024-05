Il n. 2 del mondo, gia' ritiratosi dal torneo di Madrid, al lavoro per il Roland Garros

“Sono molto triste per non aver recuperato”, le prime parole di Sinner dopo la notizia della rinuncia. “Ora lavorero’ per essere pronto per il Roland Garros”.

“Dispiace, ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie”, ha commentato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis.

“Rispettiamo fino in fondo Jannik, che domani sara’ a Roma e parlera’: e’ giusto che sia lui a dirvi cosa e’ successo e come si sente”.