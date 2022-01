Sinner, non solo McEnroe: ecco chi potrebbe entrare nel team

19-01-2022 17:47

A lanciare l’indiscrezione è stato lo stesso Jannik Sinner in conferenza stampa: “”Il mio team per il momento è composto dal coach Riccardo Piatti, dal preparatore Dalibor Sirola e dal fisioterapista Claudio Zimaglia. Ma ci sarà una nuova persona che non voglio svelare”.

È partito così il toto nome, si parla di John McEnroe ma non solo. Stando alle ultime oltre l’americano ci potrebbe essere in lizza anche Maria Sharapova. La tennista russa che ha appeso la racchetta al chiodo nel 2020 per un periodo si è allenata con Jannik a Bordighera.

Tra i due, così come tra la Sharapova e Piatti c’è un ottimo rapporto. I tre avevano fatto anche una mini reunion durante il master di Parigi Bercy.

OMNISPORT