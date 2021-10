Sinner, notte da campione: semifinale a Vienna e top ten

29-10-2021 23:52

Jannik Sinner sale un altro gradino nella storia del tennis. Italiano e mondiale.

A 20 anni, infatti, il campioncino di San Candido fa irruzione nella Top Ten del raking Atp grazie alla vittoria su Casper Ruud nei quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna.

L’azzurro, nuovo numero 10 del mondo, si è imposto per 7-5, 6-1 ed in semifinale se la vedrà con lo statunitense Frances Tiefoe, che ha eliminato a sorpresa l’argentino Diego Schwartzman, a propria volta appena andato ko contro Sinner nella finale di Anversa, quarto torneo stagionale vinto da Jannik, che guarda sempre più in alto vedendo a un passo anche il traguardo della qualificazione alle Atp Finals: Jannik è infatti salito all’ottavo posto della Race, l’ultimo utile, e cercherà di raggrannellare altri punti contro Tiefoe, nell’eventuale finale e pure nell’imminente Masters 1000 di Parigi.

Ruud è stato battuto in poco più di dure ore: il norvegese, testa di serie numero quattro in Austria, ha pagato caro il pessimo approccio ai due set. Il break nel primo gioco del primo set è infatti stato recuperato da Ruud solo al sesto game, prima di un nuovo scivolone fatale che ha mandato Sinner sul 6-5.

Qui l’avversario di Jannik cede e va subito sotto 4-0: il match è ormai finito, Sinner “restituisce” solo un break a Ruud, costretto ad arrendersi alla superiorità dell’italiano.

