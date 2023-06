Sinner: "Più resto in campo, meglio è"

Il tennista azzurro: "Posso toccare più palle sui campi in erba e spero che ciò possa darmi tanta fiducia"

22-06-2023 20:53

Jannik Sinner ha lottato quasi tre ore per avere la meglio di Lorenzo Sonego nel derby di Halle. Il tennista azzurro ha commentato così il match: “È stata sicuramente una partita difficile. Ha avuto tante occasioni per potermi strappare la battuta, io lo stesso nel primo set. Ho commesso un paio di errori nel tie-break, ma è una cosa che può succedere. Sull’erba non è mai facile e il modo in cui ho reagito, soprattutto mentalmente, è stato importante. Credo di aver fatto un buon match tutto sommato”.

L’Azzurro non è preoccupato dai tanti minuti spesi in campo nelle prime due partite del torneo, anzi: “Ho giocato tante ore in queste due partite, ma meglio così. Posso toccare più palle sui campi in erba e spero che ciò possa darmi tanta fiducia”.