25-10-2021 08:04

Sinner, complice la vittoria al torneo di Anversa, è sempre più vicino a conquistare il pass per le ATP Finals, in programma dal 21 al 25 novembre in quel di Torino.

Ora l’azzurro è decimo nella race ATP, a soli 110 punti da Hurkacz, ovvero il suo avversario diretto (considerato il forfait di Nadal) per entrare nei migliori otto e partecipare così alle ATP Finals. Sarà un duello all’ultimo punto.

OMNISPORT