Sinner rinuncia alla United Cup: “Riparto da Adelaide”

Ancora alle prese con la riabilitazione post infortunio, Jannik Sinner dà una sbirciatina alla prossima stagione ed inizia a fissare i primi obiettivi.

Fra questi c’è quello di ripartire dall’Atp 250 nella città di Adelaide.

“È stata una decisione presa in accordo con il team – ha dichiarato Sinner – anche perché Darren Cahill (insieme a Simone Vagnozzi coach dell’atleta) è proprio originario della città australiana, questo m porterà a disertare la United Cup”.

L’idea è quella di giocare subito partite di un certo spessore per arrivare ben preparato al primo grande appuntamento del 2023 ovvero gli Australian Open, torneo in cui lo scorso anno arrivò fino ai quarti di finale, sconfitto in quell’occasione da Tsitsipas.